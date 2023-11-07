Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sonrası RBA’dan faiz artırımı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), üst üste 4 toplantı sabit tuttuğu gösterge faiz oranında, enflasyon beklentilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle 25 baz puan artışa gitti.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10'dan yüzde 4,35'e çıkarıldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara verdikten sonra, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti. Banka, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim toplantılarında ise faizde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Açıklamada, enflasyonun makul bir süre içinde hedefe döndürülmesinin Para Politikası Kurulu'nun önceliği olmaya devam ettiği belirtildi.

Kurul, "Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekip gerekmediği, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'da enflasyon üç aylık dönemlerde açıklanıyor. En son üçüncü çeyrekte tüketici fiyat artışı yüzde 5,4 olarak açıklandı.

Aylık bazda açıklanan indikatörlerde ise enflasyonun yeniden yüzde 5,6'ya kadar çıktığı görülüyor.

Açıklamada, "Kurul, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, yurt içi talep eğilimlerini, enflasyon ve işgücü piyasasının görünümünü yakından takip etmeye devam edecek. Kurul, enflasyonun hedefe döndürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürecek ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır. " denildi.