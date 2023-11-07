Apara Gündem ECB üyesinden 'Gerekirse faiz oranları yeniden yükselmeli' çıkışı
Giriş Tarihi: 7.11.2023 08:52

ECB üyesinden 'Gerekirse faiz oranları yeniden yükselmeli' çıkışı

ECB üyesinden ’Gerekirse faiz oranları yeniden yükselmeli’ çıkışı

ECB üyesi Robert Holzmann, faiz artırımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Holzmann, "Enflasyon konusunda uyanık, gerekirse faiz oranlarını yeniden yükseltmeye hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

ECB üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin enflasyon konusunda tetikte olması ve gerekirse faiz oranlarını yeniden yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirterek, faiz oranlarının yakın zamanda düşürülmeyeceği uyarısında bulundu.

Holzmann gazetecilere verdiği demeçte, "Ben kesinlikle çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünenlere katılıyorum, gerekirse tekrar artırmaya hazır olmalıyız ve kesinlikle çok erken zafer ilan etmemeliyiz. Uyanık kalmamız gerekiyor"

ECB'nin Euro bölgesi ekonomisini tamponlamak için politikayı gevşeten ilk büyük merkez bankası olacağı yönündeki piyasa beklentilerini yatıştırmaya çalışan Holzmann, "Yakın zamanda faizlerin düşürülmesini beklemeyin. Eninde sonunda olacak ama şimdilik bunu görmüyorum" dedi.

Holzmann, büyüme görünümü konusunda endişeli olup olmadığı yönündeki sorulara, "Pek değil, çünkü Avrupa'da faizleri 450 baz puan arttırdığımızı ve bu büyük artışa rağmen hala stagflasyon yaşadığımızı düşünmelisiniz, yani çok çok daha kötü olabilirdi. Dolayısıyla bu durum göz önüne alındığında oldukça iyi durumdayız" yanıtını verdi.

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ECB üyesinden 'Gerekirse faiz oranları yeniden yükselmeli' çıkışı
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