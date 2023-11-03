Küresel yatırım bankacıları Hong Kong’da bir araya gelecek

Hong Kong Para Otoritesi tarafından 6-8 Kasım'da düzenlenecek Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'ne Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Morgan Stanley'in patronu James Gorman, Citigroup CEO'su Jane Fraser'ın yanı sıra HSBC CEO'su Noel Quinn ve Standard Chartered CEO'su Bill Winters'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim katılacak.

Blackstone Group, Carlyle Group, Citadel ve diğer varlık yönetim devlerinin başkanları da "karmaşıklıkla yaşamak" ana temasına odaklanan etkinlikte konuşma yapacaklar.

Asya Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin kamu politikası ve sürdürülebilir finans başkanı Diana Parusheva-Lowery, "Hong Kong'a gelen herkesin aklındaki ana soru, Çin ekonomisinin nasıl bir performans sergilediği ve oradan gelen dalgalanmaların ne olacağıdır" dedi.