İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi üst üste 3 aydır daralıyor

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden hizmet sektöründe hayat pahalılığı, yüksek faiz oranları ve zayıf tüketici güveni nedeniyle tüketici talebi zayıflıyor.

Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 49,5 oldu. Bu seviye eylüldeki 49,3'ün biraz üzerinde olmasına rağmen, hizmet sektörü PMI verisi son 3 aydır 50 seviyesinin altında kaldı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralmayı gösteriyor.

Hizmet ve imalat sektörü bileşik PMI ise ekimde 48,7'e oldu. Bu veri, son 8 ayın en düşüğü olan eylüldeki 48,5 seviyesindeki bileşik PMI verisine göre kısıtlı artış gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesindeki gerilemenin ekimde de görüldüğünü belirterek, "İleriye dönük göstergeler, hizmet sektörü aktivitesinin ekonomik durgunluğun eşiğinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Sektör görünümüne ilişkin iyimserlik seviyesi de yılın bu zamanına kadar en düşük seviyede kaldı, faiz oranlarındaki artışın durmasına rağmen bu değişmedi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün, politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı. Aralık 2021'den beri üst üste 14 kez faiz artıran BoE, agresif sıkılaşmanın ardından eylül ve kasımda faiz artışlarına ara vermişti.