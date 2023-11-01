İsrail’e ekonomik yaptırım mı geliyor?

İran lideri Hamaney, "İsrail rejimine petrol ve gıda ihracatı yolları müslüman ülkeler tarafından engellenmeli" çıkışında bulundu.

İSRAİL KARA HAREKETINA MI HAZIRLANIYOR?

İsrail, sivillerin kanını dökmeye doymuyor. 26 gündür çoğunluğu kadın ve çocuk olan sivilleri gözünü kırpmadan katleden İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor. Daha önce Felluce kasabını bölgeye yollayan ABD yine asker göndereceğini açıkladı.

İsrail'in soykırım yapması için her türlü desteği vereceğini belirten ABD'nin kara harekatı için kolları sıvadığı ifade ediliyor.

Cibaliye kampına hava saldırısı düzenleyen ve soykırımı açık açık itiraf edip "Sivilleri bilerek bombaladık" açıklamalarında bulunan İsrail'in bu rağmen dün gece ağır darbe aldığı bildiriliyor. Gazze tünellerinde ağır darbe aldıkları söylenen İsrail ordusundan itiraf niteliğinde açıklamalar gelirken İsrail basınına sansür uygulandığı anlaşıldı.

İRAN'DAN EKONOMİK YAPTIRIM ÇAĞRISI

Öte yandan İran lideri Hamaney, "Gazze'ye yönelik bombardımanlar derhal durdurulmalı ve İsrail rejimine petrol ve gıda ihracatı yolları Müslüman ülkeler tarafından engellenmeli ve Siyonist rejimle ekonomik işbirliği yapılmamalıdır. Tüm Müslüman dünyası rejime karşı seferber olmalıdır" dedi