ABD Hazine Bakanlığı’ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, 7 Kasım'da 48 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 8 Kasım'da 40 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 9 Kasım'da 24 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 112 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 9,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, öngörülen orta ve uzun vadeli borçlanma ihtiyaçları doğrultusunda kasım ayından Ocak 2024'e kadar olan süreçte ihale tutarlarının kademeli olarak artırılmaya devam edilmesinin planlandığı aktarıldı.