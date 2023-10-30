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Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:24

Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

Jefferies'in baş Avrupa ekonomisti Kumar'dan "Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?" soruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kumar, faiz indirimlerinin yakın zamanda başlamasını beklenmediğini söyledi.

Jefferies'in baş Avrupa ekonomisti Mohit Kumar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını tamamladığını ve faiz indirimlerinin yakın zamanda başlamasını beklenmediğini söyledi.

Fed'in Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde nötr olma arzusunun da etkisiyle, Başkanlık seçimlerinden önce sadece bir faiz indirimi yapacağını öngören Kumar, 2025 yılında ise faizlerin nötr seviyenin çok üzerinde olması, enflasyonun muhtemelen hedefin altında olması ve ekonominin potansiyelin altında büyümesi nedeniyle "agresif" indirimler yapılmasını bekliyor.

Piyasalar 2024 yılında toplam 73 baz puanlık Fed faiz indirimi fiyatlıyor.

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Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
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