ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum

ECB Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus yaptığı açıklamada, son verilerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) büyük sürprizler yaşanmaması halinde Aralık ayında faiz oranlarını artırmasına gerek kalmayacağını gösterdiğini ancak gelecek yılın ilk yarısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamasının pek olası görünmediğini söyledi.

Litvanya Merkez Bankası Başkanı, "Şu anda ekonomik faaliyetler, gelişmeler faiz oranlarının yükseltilmesinin gerekli olmayacağını gösteriyor ve ben de öyle olmasını ummak istiyorum. Ancak önümüzdeki yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmemiz gerekirse şaşırırım" dedi.