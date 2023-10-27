Yellen: Tahvil getirilerinde yükseliş güçlü ABD ekonomisinin yansıması

Bloomberg'in Washington ofisinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın büyük bir kısmının ABD bütçe açığıyla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Gelişmiş ülkelerin çoğunda getirilerin arttığını görüyoruz. Artış, büyük ölçüde insanların ekonomide gördüğü direncin bir yansıması" dedi.

ABD'nin 2023 yılında %2,5 oranında bir büyüme kaydetmesi halinde şaşırmayacağını ifade eden Yellen, "Ekonomi muazzam bir sağlamlık göstermeye devam ediyor ve bu da faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacağını gösteriyor" dedi.

Yellen ayrıca, uzun vadeli getirilerin uzun vadede daha yüksek kalacağının net olmadığı konusunda uyardı. Pandemiden önce getiriler için düşük seviyeler üreten eğilimlerin "hala orada" olduğunu belirten Yellen, uzun vadeli tahvillerin getirilerinin düşmesinin mümkün olduğunu, ancak "kimsenin kesin olarak bilmediğini" söyledi.

Yellen, ABD'nin yumuşak iniş yolunda olduğunu ve enflasyonun resesyona girmeden düşeceğini söyledi.