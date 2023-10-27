ABD’den Ukrayna ve İsrail kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin 106 milyar dolarlık ek fon sağlamasını, paranın büyük kısmının Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmesini ve geri kalanının İsrail, Hint-Pasifik ve sınır güvenliği arasında paylaştırılmasını istiyor.

Fox News'a konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Ukrayna finansmanı hakkında şunları söyledi: "Oradaki amacın ne olduğunu, Ukrayna'daki nihai oyunun ne olduğunu bilmek istiyoruz. Beyaz Saray bunu sağlamadı" dedi.

Johnson röportajda "İsrail ayrı bir konu - 14 milyar doların üzerinde bağımsız bir İsrail finansman tedbiri getireceğiz" dedi.

Johnson, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin İsrail'e finansman sağlamak için bütçede kesinti yapabilecekleri başka alanlar arayacaklarını söyledi.

Pakette İsrail'e hava ve füze savunma desteği ve diğer girişimleri finanse etmek üzere 14.3 milyar dolar ve Ukrayna için 61 milyar dolar yer alıyor.