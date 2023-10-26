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Giriş Tarihi: 26.10.2023 09:26 Son Güncelleme: 26.10.2023 09:27

ECB Başkanı'ndan Orta Doğu krizi açıklaması

ECB Başkanı’ndan Orta Doğu krizi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde bugün Atina'da yapılacak Yönetim Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da ortaya çıkan krizi ve bunun Euro Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkilerini "dikkatle izlediklerini" söyledi.

Yunanistan'ın ERT ve Skai TV kanallarına konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'da ortaya çıkan krizi ve bunun Euro Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda "Özellikle dikkatliyiz. Burası dünyanın petrol tankerlerinin trafiğinin yoğun olduğu, petrol üreten ülkelerin de bulunduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak ya da güven kanalı yoluyla bir etkinin olabileceği bir bölge, ki bu da önemli" dedi.

Lagarde ayrıca hükümetleri, enerji krizinin zirvesinde uygulamaya konulan destek tedbirlerini geri çekerek merkez bankasına yardım etmeye çağırdı.

Lagarde, "Enflasyonu ehlileştirmenin ve orta vadede %2'ye geri getirmenin en iyi yolu bu olacaktır" dedi.

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ECB Başkanı'ndan Orta Doğu krizi açıklaması
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