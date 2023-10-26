ECB Başkanı’ndan Orta Doğu krizi açıklaması

Yunanistan'ın ERT ve Skai TV kanallarına konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'da ortaya çıkan krizi ve bunun Euro Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda "Özellikle dikkatliyiz. Burası dünyanın petrol tankerlerinin trafiğinin yoğun olduğu, petrol üreten ülkelerin de bulunduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak ya da güven kanalı yoluyla bir etkinin olabileceği bir bölge, ki bu da önemli" dedi.

Lagarde ayrıca hükümetleri, enerji krizinin zirvesinde uygulamaya konulan destek tedbirlerini geri çekerek merkez bankasına yardım etmeye çağırdı.

Lagarde, "Enflasyonu ehlileştirmenin ve orta vadede %2'ye geri getirmenin en iyi yolu bu olacaktır" dedi.