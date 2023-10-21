S&P Global, Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+"den "BBB-"ye, yerel para cinsinden kredi notu "B"den "A-3"e çıkarıldı.
Açıklamada, bütçe konsolidasyonu çabaları sayesinde Yunanistan'ın kamu maliyesinin geliştiğine işaret edilerek, "2009-2015'teki borç krizinden bu yana Yunanistan'ın ekonomik ve mali dengesizliklerinin giderilmesinde önemli ilerleme kaydedildi." denildi.
Kuruluş, büyük AB fonlarıyla birlikte ek yapısal ekonomik ve bütçe reformlarının 2023-2026'da güçlü ekonomik büyümeyi ve hükümet borcundaki azalmanın devam etmesini destekleyeceğini öngördü.
S&P Global, Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 2,4 büyüyeceğini tahmin ediyor.
Kredi notunun artırılmasının ardından görünümü "pozitif'ten "durağan"a revize edildi.