Almanya’da üretici fiyatlarındaki rekor düşüş devam ediyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin Sanayi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülkede ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 14,7 geriledi.

Destatisin açıklamasında, eylül ayındaki düşüşün verilerin tutulmaya başlandığı 1949'dan beri üretici fiyatlarındaki en güçlü yıllık düşüş olduğu ifade edilerek, bunun temel nedeninin ise enerji fiyatlarındaki gerileme olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu gelişme (yüzde 14,7'lik düşüş) özellikle bir önceki yıldaki çok yüksek fiyat seviyesinden kaynaklanan baz etkisinden kaynaklanıyor. Ağustos ve Eylül 2022'de Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak üretici fiyatları ÜFE anketinin başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar keskin bir artış göstermişti." denildi.

Ağustosta yüzde 12,6'lık küçük bir düşüş yaşanan ÜFE'de eylül ayına ilişkin piyasalardaki beklenti 14,2'lik düşüş yönündeydi.

Eylülde ara malı fiyatları yıllık bazda düşerken, tüketici ve sermaye malı ürün fiyatları artış gösterdi.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 4,2, enerji fiyatlarında yüzde 35,3 düşüş görüldü. Gıda fiyatlarının yıllık yüzde 5,5 artış kaydetmesi dikkati çekerken, şeker fiyatları yüzde 84,7 yükseldi.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Almanya'da ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel olarak yüzde 4,5'e gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.