Ekonomistler Fed’in faizi sabit tutacağına inanıyorlar

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlere göre Fed, 1 Kasım'da yapılacak FOMC toplantısında temel faiz oranını sabit tutacak.

13-18 Ekim tarihleri arasında Reuters tarafından yapılan ankete katılan 111 ekonomistin 90'ı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapacağı toplantı sonucunda faiz oranlarını %5,25-%5,50 aralığında tutacağını öngördü.

111'in 26'sı bu yıl bir faiz artırımı daha öngörerek Fed'in geçen ayki medyan "nokta grafiği" tahminleriyle eşleşti. Sadece bir tanesi iki faiz artışı daha öngördü.

Küçük bir çoğunluk hala 2024'ün ortasından önce bir indirim beklerken tahmincilerin yaklaşık %45'i gibi önemli bir azınlığı gelecek yılın ikinci yarısına veya daha sonrasına kadar faiz indirimi görmüyor.

Deutsche Bank kıdemli ABD ekonomisti Brett Ryan, "Eylül ayı istihdam ve TÜFE'deki (enflasyon) son yukarı yönlü sürprizler daha fazla faiz artırımı riskine işaret etse de, temel senaryomuz Fed'in mevcut faiz oranında ... gelecek yılın Haziran ayına kadar beklemede kalacağı yönünde. Ancak, veriler daha iyi performans göstermeye devam ederse, Fed muhtemelen faiz artırımına devam edecektir" dedi.

Ankete göre, bu yıl yeni bir faiz artırımı ihtimali düşük olsa da, politikanın yakın zamanda gevşetilmesi ihtimali de düşük.

Ekonomistlerin %80'inden fazlası, 111 ekonomistin 91'i, en azından gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar faiz indirimi öngörmüyor.

Yarısından biraz fazlası, 61, Fed'in faiz indirimine yıl ortasından önce başlamasını bekliyor.

Temmuz ayında yapılan ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu Fed'in Mart ayı sonunda faiz indirimine başlayacağını söylemişti.

Ek bir soruya yanıt veren 28 katılımcının ikisi hariç hepsi, ilk faiz indiriminin beklediklerinden daha geç gelmesinin daha büyük bir risk olduğunu söyledi.

Daiwa Capital Markets'in baş ABD ekonomisti Lawrence Werther, "Gelecek yıl, enflasyonun hedefe geri dönmese de yeterince yavaşladığı ve... büyüme durumunun Fed yetkilileri üzerinde bir şeyler yapma baskısı oluşturacak kadar kötüleştiği bir nokta olacak. Ancak böyle bir durum 2. çeyrekten ziyade 3. çeyrekte gerçekleşirse şaşırmam" dedi