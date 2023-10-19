Apara Gündem ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:49

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında

ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 14 Ekim haftasında beklentilerin altında gerçekleşti.

14 Ekim haftasında işsizlik sigortası başvuruları 13 bin azalarak 198 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 210 bin başvuru olacağı yönündeydi.

7 Ekim haftasına ilişkin veri 209 binden 211 bine revize edildi.

4 haftalık hareketli ortalama 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1000 azalarak 205 bin 750 oldu. Önceki haftanın verisi 206 bin 250'den 206 bin 750'ye revize edildi.

7 Ekim haftasında devam eden işsizlik sigortaları 29 bin artışla 1 milyon 734 bin olarak gerçekleşti. Önceki haftanın verisi 1 milyon 702 bin oldu.

4 haftalık hareketli ortalama 19 bin artarak 1 milyon 694 bine çıktı.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 7 Ekim haftasında yüzde 1,2 oldu.

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ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında
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