BoE, faiz oranlarını sabit tutabilir

Pantheon Macroeconomics'ten Samuel Tomb, Birleşik Krallık'ta ücret artışının yavaşlamaya başlamasıyla birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını olduğu yerde tutmaya karar verebileceğini savundu.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ikramiyeler hariç tutulduğunda ücretler Ağustos ayında %7,8 arttı, artış bir önceki aya göre biraz yavaşladı.

Tombs, ücret verilerinin işgücü piyasasındaki gevşemeyi geciktirme eğiliminde olduğunu belirtirken, "İstihdam ortamının giderek gevşediğine işaret eden ve ücretler üzerindeki baskıyı artıran diğer göstergelerle birlikte BOE Para Politikası Komitesi gelecek ay toplandığında kilit faiz oranını %5,25'te tutacak gibi görünüyor" dedi.