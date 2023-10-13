Apara Gündem Tesla, Almanya'daki fabrikasına teklifte bulunacak
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:59

Tesla, Almanya'daki fabrikasına teklifte bulunacak

Tesla, Almanya’daki fabrikasına teklifte bulunacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilere ücret artışı teklif edecek. Geçen yıl ücretler ise %6 oranında artmıştı.

Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilere ücret artışı teklif edeceğini bildirdi.

Elektrikli araç üreticisi, ücret artışının seviyesini Kasım ayında personele bildireceğini söyledi ve geçen yıl ücretleri %6 oranında arttırdığını hatırlattı.

Açıklama, sendikaların Tesla'da çalışanların sektör ortalamasının altında kazandıklarını söylemelerinin ardından geldi. Tesla'nın Almanya fabrikasında diğer otomobil üreticilerinin aksine bir toplu iş sözleşmesi yok.

IG Metall, Tesla'da ücretlerinin diğer araç üreticilerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında teklif edilen ücretlerin yaklaşık %20 altında olduğunu söylemişti.

Tesla'nın Almanya fabrikasında yaklaşık 11.000 işçi çalışıyor.

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Tesla, Almanya'daki fabrikasına teklifte bulunacak
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