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Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:38

Fed Başkanı New York Ekonomi Kulübü'nde konuşacak

Fed Başkanı New York Ekonomi Kulübü’nde konuşacak

Fed Başkanı Jerome Powell, 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapacak. Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde öğle etkinliğinde konuşma yapacak ve bir moderatörün sorularını yanıtlayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC'nin 31 Ekim'de başlayacak 2 günlük toplantısı öncesindeki son konuşmasını 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde yapacak.

Fed'in haftalık etkinlik programına göre Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde öğle etkinliğinde konuşma yapacak ve bir moderatörün sorularını yanıtlayacak.

Fed yetkililer, FOMC toplantıları başlamadan önceki ikinci Cumartesi gününden itibaren başlayarak toplantı bitimine kadar ekonomi veya politika görünümü hakkında kamuoyu önünde yorum yapamıyorlar.

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Fed Başkanı New York Ekonomi Kulübü'nde konuşacak
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