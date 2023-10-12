TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Fas Marakeş'te bulunan TCMB Başkanı Gaye Erkan Fed Başkanı Jerome Powell ile yaklaşık 40 dakika görüştü.

Reuters'ın haberine göre Marakeş'te ABD ve Brezilya Merkez Bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapıldı.

Haberde Barclays ve Deutsche Bank ile yatırımcı toplantıları yapıldığı da belirtildi.

Geçen hafta Londra'da temaslarda bulunan Şimşek Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarına katılıyor.

Erkan'ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

Şimşek 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.