Apara Gündem Fed üyesi: Faiz artırımlarının etkisi tam olarak hissedilmedi
Giriş Tarihi: 12.10.2023 08:56

Fed üyesi: Faiz artırımlarının etkisi tam olarak hissedilmedi

Fed üyesi: Faiz artırımlarının etkisi tam olarak hissedilmedi

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz artırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Collins, "Ekonomi, Fed'in faiz artırım döngüsünün etkisini henüz tam olarak hissetmedi" ifadelerini kullandı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz artış döngüsünün etkisinin hâlâ ekonomi üzerinde tam olarak hissedilmediğini söyledi.

Wellesley College'da düzenlenen bir etkinlikte izleyicilerin sorularına yanıt veren Collins, "Bugüne kadar faiz artışlarının tüm etkilerini gördüğümüzü sanmıyorum." dedi.

Şu anda Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmesinin bir anlamı olmadığını belirten Collins, "Eğer şu anda enflasyonla mücadelenin ortasındaysak, bana göre bu, değişiklik yapılacak bir zaman değil." şeklinde konuştu.

Collins, verilerin gerektirmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonu normal düzeyine döndürmeyi amaçlayan faiz artırımlarıyla işinin bitmemiş olabileceğini söyledi.

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Fed üyesi: Faiz artırımlarının etkisi tam olarak hissedilmedi
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