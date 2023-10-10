Japonya’da iflas eden şirket sayısı 17 aydır artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 artarak 679 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 583 seviyesindeydi.

Böylece iflas eden şirket sayısı 2019 yılındaki Covid-19 pandemi dönemi öncesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 9 ayında iflas davası sayısı 6 bin 128'e ulaştı ve 2021 yılındaki 6 bin 15 sayısını şimdiden aştı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 414,8 artarak 695,1 milyar yen seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 135,0 milyar yen seviyesindeydi.