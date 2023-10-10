Japonya’da bankalar arası transfer sistemi arızalandı

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Bankalar Birliği'nin (Zenginkyo) fon ve menkul kıymet transferi sağladığı ödeme ve takas ağında arıza yaşandı.

Sebebi henüz tespit edilemeyen sistemsel arıza sonrası, MUFG gibi ulusal bankalar dahil ülke genelinde 11 bankanın fon ve menkul kıymet transferi durdu. Hükümete bağlı Finansal Hizmetler Ajansı'nın, arızanın kaynağını çözmek üzere gerekli çalışmayı yaptığı aktarıldı.

Japonya'da çoğu banka, günde ortalama 6,5 milyon adet ve 12 trilyon yenin (81 milyar dolar) üzerinde hacme sahip işlemin gerçekleştiği bankalar arası "Zengin" sistemi ağına bağlı durumda.