Başkan Erdoğan’dan emekli ve memur maaşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur emekli maaşı hakkında yeni detayı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde paylaştı. Bununla beraber işçi, emekli ve memur kesimini ilgilendiren emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücret için de müjde açıklaması yaptı.

"İLK KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, memur emekli maaşı için yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

İŞTE O MEMUR EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

"Çalışma hayatına baksalar asgari ücreti 184 liradan 11.402 liraya, en düşük emekli maaşını 64 liradan 7.500 liraya çıkardığımızı, istihdamı 32 milyona yaklaştırdığımızı, çalışma şartlarını iyileştirdiğimizi görecekler. Velhasıl inşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşları ile ilgili şu anda Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız."