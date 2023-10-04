Rusya’dan dizel ihracatı yasağını kaldırma hazırlığı

Rus hükümeti dizel ihracatına getirdiği yasağı önümüzdeki günlerde kısmen kaldırmaya hazırlanıyor.

Kommersant gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yasak sadece boru hattıyla yapılan dizel ihracatı için kaldırılacak ve toptan satış fiyatlarındaki artışları önlemek için hacimler kotaya tabi tutulabilecek. Benzin ihracatı yasağı ise şimdilik yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kommersant'ın edindiği bilgilere göre, Rus petrol boru hattı tekeli Transneft'in depolama tesisleri neredeyse tükendi ve ekstra hacimleri iç pazara yönlendirmek teknolojik olarak neredeyse imkansız.