RBNZ üst üste üçüncü kez faizi sabit tuttu

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), bu ay yapılacak olan seçimler öncesindeki son toplantısında, üst üste üçüncü kez politika faizinde bir değişikliğe gitmedi.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, enflasyonu kontrol altına almak için kararların etkisini kontrol etmeye devam edeceğini belirtereke, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banka, faiz oranını 2021 yılı Ekim ayından sonra üst üste 12 toplantıda toplam 525 baz puan artırdı. Temmuz ayında faiz artırım sürecini durduran RBNZ, Ağustos toplantısında da aynı seyri sürdürdü.

RBNZ'nin enflasyon hedef aralığı yüzde 1-3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatları en son 2023 yılı ikinci çeyrek döneminde yüzde 6,0 olarak açıklandı.

Açıklamada, "Komite, yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde 1-3 hedef aralığına dönmesini sağlamak ve maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklemek için faizin kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiği konusunda mutabakata vardı. " denildi.

RBNZ, enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında hedef aralığına düşmesini bekliyor.

RBNZ, faiz oranlarını tarihsel olarak hızlı bir şekilde artıran küresel merkez bankaları arasında yer alıyor.

Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de seçimler yapılacak.