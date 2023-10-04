İngiltere: AB’nin elektrikli araçlara uygulanacak tarifeleri ertelememesi ideolojik

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası elektrikli araçlara uygulanacak gümrük vergilerini ertelemeyi şu ana kadar reddetmesinin, "ideolojik nedenlerden" kaynaklandığını öne sürdü.

Spectator dergisine konuşan Badenoch, AB'nin tutumunun "çok zararlı ve tehlikeli" olduğunu çünkü tarifelerin kaldırılması için "çığlık atan" Alman otomobil üreticilerini görmezden geldiğini söyledi.

Bloomberg News'un pazartesi günü verdiği habere göre, Almanya'nın başını çektiği AB'nin 27 üye ülkesinin çoğu, son tarihin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmesine sıcak bakıyor. Fransa, hükümetinin İngiltere'nin taleplerine boyun eğiyor görünmek istememesi nedeniyle ana engel olarak ortaya çıktı. Birleşik Krallık ve AB birkaç aydır resmi düzeyde erteleme konusunda görüşmeler yürütüyor ancak AB henüz bir karar vermiş değil.

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupalı otomobil üreticilerinin en büyük lobi grubu, elektrikli araç tarifelerinin ertelenmesi için baskıyı arttırdı ve bu tarifelerin bölgedeki üretimi üç yıl içinde 480,000 otomobil azaltabileceğini söyledi.