ECB üyesi Centeno: Faiz artırımları sona ermiş olabilir

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Centeno gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faiz oranı artışları döngüsünün şimdilik ve mevcut ekonomik koşullarda sona ermiş olması beklenebilir. Bu faiz oranları enflasyonu orta vadeli hedefe düşürmekle uyumlu" dedi.

Centeno şöyle konuştu:

"Enflasyon düştüğü için reel faiz oranları artmaya devam edecek, bu da mali sıkılaştırmanın tamamlanmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla yakın gelecekte alacağımız kararlarda biraz dikkatli olmalıyız.

Önümüzdeki toplantılarda faiz artırımı, bildiğiniz gibi, ECB'nin toplantı bazında analiz etmeye karar verdiği bir konudur. Ancak Eylül ayında ortaya çıkan mesaj, sonraki toplantılar için belirlediğimiz beklentiler açısından oldukça net.

Para politikası aktarımının finansman koşulları üzerindeki etkisini hala tam olarak bilmiyoruz.

Bankalara gelince, şu anda verdikleri kredilere dikkat etmeleri ve parasal döngünün belirsizlikleri ve evrimiyle yüzleşebilmek için finansal yastıklar oluşturmak üzere bu andan yararlanmaları gerekmektedir.