Tunus, AB’nin finansal destek teklifini reddetti

AB Komisyonu geçtiğimiz ay, Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı göçle mücadele anlaşmasının bir parçası olarak Tunus'a 127 milyon euro yardımda bulunacağını açıklamıştı.



Said, "Tunus, AB'nin açıkladığı miktarı küçük olduğu için değil, teklif Temmuz ayında imzalanan mutabakat zaptıyla çeliştiği için reddediyor" dedi.



Temmuz ayında varılan anlaşma, Tunus'un sarsılan ekonomisine yardım etmek, devlet maliyesini kurtarmak ve göç kriziyle başa çıkmak için 1 milyar euroluk yardım taahhüdünü de içeriyordu.



Tunus geçtiğimiz hafta AB Komisyonu'ndan bir heyetin göç anlaşmasının ayrıntılarını görüşmek üzere yapacağı ziyareti erteledi. Geçen ay da Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesinin beş üyesinin Tunus'taki siyasi durumla ilgili toplantılara girişini, içişlerine karışılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek reddetti.