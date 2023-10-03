Powell: ABD ekonomisi hala COVID - 19 salgınının sonuçlarıyla uğraşıyor

Pennsylvania eyaletinin York kentinde toplum ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelen Fed Başkanı Jerome Powell,"Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Powell açılış konuşmasında, sağlık alanındaki işgücü eksikliklerine, çocuk bakımına erişimde devam eden zorluklara ve sağlık krizinin artırdığı diğer sorunlara dikkat çekti.

Konuşmasında, Fed'in sürdürülebilir, güçlü bir işgücü piyasasını teşvik etmeye çalıştığını ve bunu başarmak için fiyat istikrarına ihtiyaç olduğunu anlatan Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.