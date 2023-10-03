Fed üyesi Mester: Bu yıl bir faiz artırımı daha gerekli olabilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, nihai kararın ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını da vurguladı. Mester, enflasyon ve büyüme görünümüne yönelik riskler olarak Çin'deki yavaşlama, Birleşik Otomobil İşçileri sendikası üyelerinin uzun süreli bir grev yapma olasılığı ve hükümetin kapanma ihtimaline işaret etti.



"Ekonomik gelişmeler hakkında daha fazla bilgi topladıkça ve finansal koşullarda halihazırda meydana gelen sıkılaşmanın etkilerini değerlendirdikçe, bu yıl Fed fon oranını bir kez daha yükseltmemiz ve ardından bir süre daha bu seviyede tutmamız gerekebileceğinden şüpheleniyorum" diye konuşan Mester, "Fed faiz oranının mevcut seviyesinden daha yüksek olması gerekip gerekmediği ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği, ekonominin görünüme göre nasıl geliştiğine bağlı olacaktır" dedi.



FOMC'nin oy verme hakkına sahip üyesi olan Mester, enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve risklerin hala "yukarı yönlü" olduğunu vurguladı ve artan benzin fiyatlarının tüketiciler arasında güçlü bir yankı uyandırdığını, tüketicilerin enflasyonun yeniden hızlanmaya başlamasını bekleyebileceğini söyledi.



Mester, bazı tüketicilerin harcamalarını, pandemi sırasında uygulamaya konulan federal bir duraklama nedeniyle üç yıldan uzun bir süre sonra bu ay yeniden başlayan öğrenci kredisi ödemelerini karşılayabilmek için ayarlayabileceklerini belirtti.



Mester, "Kesinlikle harcamalarının bir kısmını borçlarını ödemeye kaydırmak zorunda kalacak insanlar olacak. Bu tüketici harcamalarında bir ılımlılık anlamına geliyor, ancak ekonomide şu ana kadar gördüğümüz ani bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.