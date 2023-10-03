Fed üyesi Barr: Faiz oranları yeterince kısıtlayıcı seviyede ya da çok yakında

Forecasters Club etkinliğinde konuşan Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, asıl sorunun faizlerin ne kadar süre yüksek kalması gerektiği olduğunu savundu ve geçmişteki artışların ekonomi üzerindeki tam etkilerinin "önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağını" belirtti.

Barr, konuşmasının ardından soruları yanıtlarken, "Enflasyonu zaman içinde %2'ye geri getirmek için yeterince kısıtlayıcı bir seviyede ya da buna çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Zaman içinde faiz oranlarının izleyeceği yol hakkında düşünmeye giderek daha fazla odaklanacağımızı düşünüyorum. Enflasyonu %2'ye düşürmek için faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutmamız gerekeceğini düşünüyorum. Bunu başaracağımızdan eminim" dedi.

Başkan Powell'ın sıkılaştırma döngüsünün neresinde olunduğuna ilişkin söylediklerine katıldığını da ifade eden Barr, "Ne kadar yol kat ettiğimizi göz önünde bulundurursak, artık dikkatli bir şekilde ilerleyebileceğimiz bir noktadayız" diye konuştu.