Bakan Bayraktar’dan ücretsiz doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğal gaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Alparslan Bayraktar, Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlığının bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin 30 günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedellerinin de Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.