ABD’de LMI toparlanmasını Eylül ayında da sürdürdü

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Eylül ayında 1,2 puan artışla 51,2 puandan 52,4 puana yükseldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

Endeks bu artışa rağmen hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 15'inci ayda da devam etti.

Bu genişleme, endekste ölçülen 8 alt bileşenin tamamında yaşanan artışı yansıttı.

Açıklamada, "Art arda gerçekleşen bu ikinci genişleme, Ağustos ayındaki büyümeye yönelik hareketin tek seferlik bir olay olmadığını ve lojistik sektöründe büyümeye doğru bir geri dönüş noktası olabileceğini gösteren daha fazla kanıt sağlıyor." denildi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.