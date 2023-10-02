Apara Gündem Goldman Sachs, ABD'de büyük teknoloji hisselerinde ralli bekliyor
Giriş Tarihi: 2.10.2023 12:49

Goldman Sachs, ABD'de büyük teknoloji hisselerinde ralli bekliyor

Goldman Sachs, ABD’de büyük teknoloji hisselerinde ralli bekliyor

Goldman Sachs Group stratejistlerine göre, Nasdaq 100'ün bu yılki en büyük aylık düşüşünün ardından ABD teknoloji hisseleri kar, ciro beklentileri öncülüğünde ralliye hazırlanıyorlar.

Satışların ve kazanç tahminlerinin hala yükselmesinin teknoloji hisseleri için tarihsel olarak ucuz değerlemelere yol açtığını belirten Goldman Sachs, PEG (Fiyat-Kazanç-Büyüme) oranlarına işaret etti.

Goldman'ın analizi, en büyük 7i teknoloji hissesinin 1,3 PEG oranına sahip olduğunu, buna karşılık medyan S&P 500 hissesinin 1,9 olduğunu gösteriyor. Bu, Ocak 2017'den bu yana görülen en büyük iskonto ve son on yılda sadece beş kez ulaşılan bir seviye.

Aralarında Cormac Conners ve David Kostin'in de bulunduğu stratejistler dün yayınladıkları yatırımcı notunda, "Düşen değerlemeler ve iyileşen temeller arasındaki ayrışma yatırımcılar için bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullandılar.

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, analistler genel olarak teknoloji kazançlarının üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %4,3 artmasını bekliyor.

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Goldman Sachs, ABD'de büyük teknoloji hisselerinde ralli bekliyor
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