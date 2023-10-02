Evergrande Group Başkanına soruşturma açıldı

Evergrande offshore borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklıların onayını almaya çalışıyordu ancak geçen hafta şirketin Çin'deki ana birimine yönelik bir soruşturma nedeniyle yeni borç ihraç edemeyeceğini açıklamasıyla süreç daha da karmaşık hale geldi.

300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande, ekonominin yaklaşık dörtte birine katkıda bulunan Çin'in emlak sektöründeki borç krizinin poster çocuğu haline geldi.

Evergrande ve iki biriminin hisselerinin alım satımı, Hui'nin polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği haberlerinin basında yer almasının ardından Perşembe günü durduruldu.