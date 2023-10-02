Apara Gündem Euro Bölgesi'nde imalat sektörü yavaşlamaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 2.10.2023 12:48

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü yavaşlamaya devam ediyor

Euro Bölgesi’nde imalat sektörü yavaşlamaya devam ediyor

Euro Bölgesi imalat sektörü 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda da keskin bir oranda daralmaya devam etti.

Yeni siparişlerin son yıllardaki hızıyla daralmaya devam ettiği ortamda HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi Eylül'de Ağustos ayındaki 43,5 seviyesinden 43,4'e geriledi.

Euro Bölgesi 15 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında gerçekleşiyor.

Euro bölgesi imalat sektörünün sağlığındaki bozulmanın devam ettiğini gösteren imalat PMI, Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde Eylül ayında gerileme kaydetti. Almanya ve Avusturya en hızlı düşüş oranlarına sahip olurken, bu ülkeleri Hollanda ve Fransa takip etti.

Euro bölgesi mal üreticilerine verilen yeni siparişlerin hacmi Eylül ayında bir kez daha hızla düştü. Yeni siparişlerde düşüş, anketin 26 yıllık tarihinde görülen en sert düşüşler arasında yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü yavaşlamaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz