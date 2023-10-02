Euro Bölgesi’nde imalat sektörü yavaşlamaya devam ediyor

Yeni siparişlerin son yıllardaki hızıyla daralmaya devam ettiği ortamda HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi Eylül'de Ağustos ayındaki 43,5 seviyesinden 43,4'e geriledi.

Euro Bölgesi 15 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında gerçekleşiyor.

Euro bölgesi imalat sektörünün sağlığındaki bozulmanın devam ettiğini gösteren imalat PMI, Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde Eylül ayında gerileme kaydetti. Almanya ve Avusturya en hızlı düşüş oranlarına sahip olurken, bu ülkeleri Hollanda ve Fransa takip etti.

Euro bölgesi mal üreticilerine verilen yeni siparişlerin hacmi Eylül ayında bir kez daha hızla düştü. Yeni siparişlerde düşüş, anketin 26 yıllık tarihinde görülen en sert düşüşler arasında yer aldı.