Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: ’Enfasyon yükünü azaltacağız’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamalarda enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın ekonominin yol haritasını net bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

'ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA ENFLASYON YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ'

Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ancak sosyal diyalogla iş dünyasının güçlendirilebileceğini, işçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmalarının desteklenebileceğini, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın da bu şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İşverenler ile işçilerin aynı gemide yol aldığını dile getiren Bakan Işıkhan, "Her iki taraf da ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli rolleri yerine getirmektedir. Bu nedenle gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zor olduğunu da dikkate almamız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

"BEN HEM İŞÇİNİN HEM DE İŞVERENİN BAKANIYIM HAKLARINIZIN VE SORUNLARINIZIN TAKİPÇİSİYİM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sonuç olarak aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog kilit bir kavramdır. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim."