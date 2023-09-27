Apara Gündem Minneapolis Fed Başkanı'ndan faiz yorumu: Yeterli olduğundan emin değilim
Giriş Tarihi: 27.9.2023 16:57

Minneapolis Fed Başkanı'ndan faiz yorumu: Yeterli olduğundan emin değilim

Minneapolis Fed Başkanı’ndan faiz yorumu: Yeterli olduğundan emin değilim

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz artırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kashkari, "Fed'in faizleri yeterince artırıp artırmadığından emin değilim" dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin güçlenmeye devam ettiğine yönelik bolca kanıtın olduğu ortamda Fed'in faiz artırımını tamamlayıp tamamlamadığının henüz net olmadığını söyledi

CNBC'ye konuşan Kashkari, henüz bir şey söylemeye hazır olmadığını belirtirken, "Fed'in faizleri enflasyonu hedefe getirmek için yeterli olacak kadar yükseltip yükseltmediğinden emin değilim" dedi.

Fed'in faizi daha fazla artırması gerekip gerekmeyeceğine verilerin karar vereceğini belirten Kashkari, bu yıl yapılacak bir faiz artırımının son artırım olacağını öngördü. Kashkari, Fed'in faizleri gelecek yıl sabit tutacağını savundu.

Kashkari konuşmasında, "Fed son tahminleri ile finansal şartları sıkılaştırmaya çalışmıyor. Bir resesyon yaratmaya çalışmıyor. Umarım Fed faizler konusunda yeterince şey yapmıştır" dedi.

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Minneapolis Fed Başkanı'ndan faiz yorumu: Yeterli olduğundan emin değilim
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