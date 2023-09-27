ECB üyesi Elderson: Faiz oranları yükselebilir

ECB Yönetim Kurulu üyesi Frank Elderson, Euro bölgesindeki ekonomik büyümenin Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha yavaş olduğunu, ancak amacın enflasyonu kontrol etmek olduğunu, bu nedenle gerekirse faiz oranlarının hala yükselebileceğini söyledi.

Market News International'a konuşan Elderson, "Bu politika faizlerinin zirveye ulaştığı anlamına mı geliyor? Tam olarak değil" dedi.

Para politikası hakkında nadiren konuşan Elderson, "Gördüğümüz şey, beklediğimizden daha uzun süreli bir yavaş büyüme dönemi. Birincil görevimizin fiyat istikrarını sağlamak olduğu da doğru ve bunu yapmakta kararlı olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum" ifadeleri kullandı.