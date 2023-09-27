ABD’den UBS ve Credit Suisse için soruşturma

ABD Adalet Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumdan kaçınmaya yönelik eylemlerde bulundukları iddialarıyla Credit Suisse Group ve UBS Group AG'ye yönelik başlattığı soruşturma hızlandırıldı.

Konuya yakın kaynaklar, Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, bu yılın başlarında bir dizi bankaya gönderilen mahkeme celpleri ile başlayan sürecin Credit Suisse'e odaklanan tam ölçekli bir soruşturmaya dönüştüğünü ifade ettiler. Kaynaklar, Adalet Bakanlığı'nın UBS'in ABD'deki avukatlarına, UBS'in satın almasından bu yana Credit Suisse'in yaptırım ihlallerine maruz kaldığı iddiaları hakkında brifing verdiğini de belirttiler.

Bir kaynak, ABD Adalet Bakanlığı'nın UBS'in Rusya'ya yaptırımlara olası uyum hatalarını da araştırdığını söyledi.

Kaynaklar, soruşturmanın henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir suçlama ya da uzlaşmayla sonuçlanmayabileceğini vurguladılar.

Adalet Bakanlığı'nın bankalardan son birkaç yıl içinde yaptırım uygulanan müşterilerin hesaplarını nasıl ele aldıklarına dair bilgi istediğini, ancak henüz yöneticiler veya personelle görüşme talep etmediğini ifade eden kaynaklar, soruşturmanın hem Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından getirilen kısıtlamaları hem de 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından uygulamaya konulan önceki yaptırım turlarını kapsadığını belirttiler.