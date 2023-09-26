Güney Kore’de tüketici güveni eşik değerin altında

Güney Kore Merkez Bankası (BoK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Eylül ayında 3,4 puan düşüşle 103,1 puandan 99,7 puana indi.
100 puanın altındaki bir okuma, kötümserlerin sayısının iyimserlerden fazla olduğu anlamına geliyor.
Anket, tüketici fiyatlarındaki düşüş eğilimine paralel olarak enflasyon beklentilerinin Eylül ayında yatay seyrettiğini gösterdi. Tüketiciler, Eylül ayında enflasyonun önümüzdeki yıl için yüzde 3,3 oranında artacağını öngördüler.
Güney Kore'de tüketici fiyatları Temmuz ayındaki yüzde 2,3 artışın ardından, hızlanan tarım ve imalat fiyatlarının etkisiyle Ağustos ayında yüzde 3,4 artışa çıktı.
Güney Kore Merkez Bankası(BoK) Ağustos ayında, ılımlı enflasyon ortamında büyümedeki yavaşlamaya ağırlık verdiği için faiz oranını art arda beşinci kez yüzde 3,5'te sabit tuttu.