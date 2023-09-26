Fed üyesi Kashkari, bu yıl bir faiz artırımı daha bekliyor

Wharton School of Business'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Eğer ekonomi temelde bizim fark ettiğimizden çok daha güçlüyse, bu bana faizlerin muhtemelen biraz daha yükselmesi ve ardından işleri soğutmak için daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğini söyleyecektir" dedi.

Kashkari, çoğu Fed politika yapıcısının bu yıl bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını beklediğini ve "ben de bu kişilerden biriyim" dedi.

Kashkari, enflasyonun gelecek yıl beklendiği gibi düşmesi halinde, Fed'in politikanın çok fazla sıkılaşmasını önlemek için faizleri düşürmesi gerekeceğini söyledi. Ancak Kashkari, Fed'in şimdiye kadarki faiz artışlarına rağmen tüketici harcamalarının bu kadar iyi dayanmasının kendisini şaşırttığını da söyledi.