San Francisco Fed Başkanı’ndan politika sıkılaştırması açıklaması

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyondaki son düşüş ve işgücü piyasasının kademeli olarak yeniden dengelenmesinin "kesin olarak" iyi bir haber olduğunu, ancak daha fazla politika sıkılaştırmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Greater Phoenix Leadership ile koordineli olarak düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Sorun yaratacak olan şey, eğer bu işi bitirmeye karar verirsek, işimiz bitti deriz, aslında bilmediğimiz halde kesinlikle bir tane daha deriz" dedi ve "Zafer ilan etmeye hazır değilim.Sabır ihtiyatlı bir stratejidir" diye konuştu.

Fed'in enflasyonu düşürmek konusunda kararlı olmaya devam ettiğini belirten Daly, "Enflasyonun 2024'te yüzde 2'ye gerilemesi muhtemel değil. Firmaların beklenen ücret artışının azaldığını görüyoruz. Enerji fiyat artışlarının kısa vadede enflasyon beklentilerini yukanı çekip çekmeyeceğini izleyeceğiz. Şu anda enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dair hiçbir gösterge yok" ifadelerini de kullandı.