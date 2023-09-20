Çin iç hat hava taşımacılığı büyüyor: 8.560 uçağa ihtiyaç duyacak

Boeing'in ticari uçaklara ve ilgili hizmetlere yönelik uzun vadeli talep tahmini olan Ticari Pazar Görünümü'ne (CMO) göre, Çin'in ticari uçak filosu önümüzdeki 20 yıl içinde iki kattan fazla artarak yaklaşık 9.600 jete ulaşacak.

CMO'ya göre, hava yolculuğunda devam eden toparlanmayla birlikte Çin, önümüzdeki yirmi yıl içinde dünyadaki uçak teslimatlarının beşte birini gerçekleştirecek.

Çin'in iç havacılık pazarı da tahmin döneminin sonunda dünyanın en büyüğü olacak ve Boeing 737 MAX ailesi gibi 6.470 tek koridorlu uçağa olan talebi destekleyecek.

Boeing Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı Darren Hulst, "Çin'deki iç hat hava trafiği pandemi öncesi seviyeleri çoktan aştı ve uluslararası trafik de istikrarlı bir şekilde toparlanıyor. Çin'in ekonomisi ve trafiği büyümeye devam ettikçe, Boeing'in eksiksiz ticari jet serisi, bu büyümenin sürdürülebilir ve ekonomik bir şekilde karşılanmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynayacaktır" dedi.

Boing'in projeksiyonlarına göre, tek koridorlu jetlere olan talebin yanı sıra Çinli taşıyıcılar, büyüyen uluslararası rota ağını desteklemek için 1.550 geniş gövdeli uçağa ihtiyaç duyacak.

Filo büyümesi, Çin'deki tahmini teslimatların üçte ikisini yönlendirecek, geri kalanı ise eski jetleri verimliliği artıran ve CO2 emisyonlarını azaltan modern uçaklarla değiştirecek.

E-ticaret ve ekspres taşımacılıkta devam eden büyüme, 190 yeni kargo uçağı teslimatına yönelik talebi artıracak.

Çin, büyüyen pazarına hizmet etmek için 134.000 pilot, 138.000 teknisyen ve 161.000 kabin ekibi üyesi dahil olmak üzere 433.000 yeni havacılık personeline ihtiyaç duyacak.

Çin'in ticari filosu, bakım, onarım, eğitim ve yedek parça dahil olmak üzere 675 milyar dolarlık havacılık hizmeti talebi yaratacak.