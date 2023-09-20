Avrupa’da satılan 5 arabadan 1’i artık elektrikli

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 787 bin 626 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 7 milyon 78 bin 464'e yükseldi.

Ağustos ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 32,7'si benzinli, yüzde 23,9'u hibrit, yüzde 21'i tam elektrikli, yüzde 12,5'i dizel, yüzde 7,4'ü fişli hibrit ve yüzde 2,5'i de diğer yakıtlardan oluştu.

Böylece AB ülkelerinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk defa yüzde 20'yi aşmış ve dizel otomobilleri geçmiş oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 118,1 yükselerek 165 bin 165'e ulaştı. Bu yılın başından beri satılan elektrikli otomobil sayısı da 984 bin 864'e ulaştı.

Otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 37,3, Fransa'da yüzde 24,3 ve İtalya'da yüzde 11,9 arttı.

EN FAZLA YENİ OTOMOBİL ALMANYA'DA TRAFİĞE ÇIKTI

Birlik üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 273 bin 417, Fransa'da 113 bin 599 ve İtalya'da 79 bin 727 yeni otomobil tescil edildi.

Böylece Avrupa otomobil pazarında geçen yıl yaşanan tedarik zinciri sorunları aşılmış oldu.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 209 bin 548 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 131 bin 532 otomobil sattı.

Renault Grubu 74 bin 879 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 66 bin 33 adetle dördüncü sırada yer aldı.