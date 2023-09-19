Apara Gündem EBRD, Ukrayna'ya yatırım yapmaya devam edecek
Giriş Tarihi: 19.9.2023 09:32

EBRD, Ukrayna'ya yatırım yapmaya devam edecek

EBRD, Ukrayna’ya yatırım yapmaya devam edecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, önümüzdeki iki yıl içinde Ukrayna'ya yılda yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) yatırım yapmaya devam etmeyi beklediklerini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, önümüzdeki iki yıl içinde Ukrayna'ya yapacağı yılda yaklaşık 1,5 milyar euro olan miktarın kesin olmadığını ve artabileceğini, özellikle enerji sektörü ve altyapısının desteklenmesinin hala çok önemli olduğunu söyledi.

Londra'daki Chatham House'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Renaud-Basso, "Senaryolara bağlı olmakla birlikte, yılda ortalama 1,5 milyar euro düzeyinde bir destek sağlamayı bekliyorum. "Ancak yeniden yapılanma gerçekten hızlanmaya başlarsa, muhtemelen artacaktır" dedi.

Banka, 2022-2023 yıllarında Ukrayna'nın altyapısını desteklemek ve çatışma sırasında kredi hatları sağlamak için 3 milyar euro ayırdı ve geçen yıl bunun 1,7 milyar euroluk kısmını kullandı.

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EBRD, Ukrayna'ya yatırım yapmaya devam edecek
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