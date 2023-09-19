Çinli gayrimenkul şirketi Sunac’ın borcu yapılandırıldı

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Sunac China Holdings 2021 yılında sektörün likidite krizine girerek küresel piyasaları sarsmasından bu yana offshore borç ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir dizi Çinli emlak geliştiricisi arasında yer alıyor.

Şirketin Hong Kong Borsası'na yaptığı açıklamaya göre, oylamaya katılan ve tahvillerin toplam değerinin %98,3'ünü elinde bulunduran alacaklılar, Sunac'ın bu yılın başlarında önerdiği yeniden yapılandırma planını onayladı.

Sunac, alacaklıların onayının ardından 5 Ekim'de yapılması planlanan duruşmada planın bir Hong Kong mahkemesi tarafından onaylanmasını talep edeceğini söyledi.