Amerikalı işletmelerin Çin için iyimserlikleri geriledi

Çin'de COVID kısıtlamalarının sona ermesinden sonra ankete katılan ABD firmalarının beş yıllık Çin iş görünümü konusunda iyimser olma oranı %52'ye düştü. Bu, Şanghay'daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Şanghay Yıllık Çin İş Raporu'nun ilk kez 1999 yılında yayınlanmaya başlamasından bu yana bildirilen en düşük iyimserlik düzeyiydi.

AmCham Şanghay Başkanı Sean Stein, "Açıkçası bu yılki ankette beni şaşırtan bir şey varsa o da bu rakamdı. Bu yılki anketi yaptığımızda (COVID sonrası) ekonomik büyümede sürekli bir toparlanma göreceğimize dair pek çok yanılsama ortadan kalkmıştı" dedi.

ABD-Çin gerginliği ankete katılan 325 firmanın %60'ı tarafından en önemli ticari sorun olarak gösterildi; bu oran Çin'in ekonomik yavaşlamasını en önemli sorun olarak gösterenlerin sayısına eşit.

Katılımcıların üçte biri Çin'in yabancı şirketlere yönelik politika ve düzenlemelerin geçtiğimiz yıl daha da kötüleştiğini bildirdi, ancak ayrışma baskısı sorulduğunda katılımcıların çoğu Çin'den ziyade ABD hükümet politikasını işaret ettiler.

AmCham raporunda jeopolitik gerilimler de Çin'in gelecekteki ekonomik büyümesine yönelik en önemli risk olarak gösterilirken, ABD-Çin ilişkilerinin iyileşmesi katılımcıların Çin'deki sektörlerinin beklentilerini iyileştireceğini söyledikleri bir numaralı faktör oldu.

AmCham'dan Stein, anketin Raimondo'nun ziyaretinden önce yapıldığını ve o zamandan bu yana şirketlerin "(ABD-Çin ilişkilerinde) sürekli bir düşüşten kurtulmanın bir yolu olmadığı konusunda çok kötümser olup olmadıklarını" yeniden düşünmeye başladıklarına inandığını söyledi.