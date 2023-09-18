Fransız hükümetinden benzin istasyonları planı: Zararına satacaklar

Fransız hükümeti, 1963 tarihli bir yasayı geçersiz kılarak benzin istasyonlarının zararına yakıt satmasına izin vermeyi planlıyor.

Başbakan Elisabeth Borne Le Parisien'e verdiği bir demeçte yasanın "birkaç ay" gibi sınırlı bir süre için askıya alınacağını söyledi. Böyle bir hamle teoride, fiyatları maliyetlerin altına indirebilecek ve diğer ürün ve hizmetlerin satışıyla kayıp marjı telafi etmeyi amaçlayan distribütörler arasında daha fazla rekabete izin verecek.

Borne, "Bu benzeri görülmemiş tedbirle, akaryakıtı sübvanse etmeden Fransız halkı için somut sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Hükümetin Ekim ayında parlamentoya sunacağı plana akaryakıt sektöründen tepki geldi. Fransa'da 5 bin 800 benzin istasyonunu temsil eden Mobilians lobisinden Francis Pousse'a göre, küçük satıcıların zararına satış yapmaları imkansız olacak çünkü aradaki farkı diğer ürünlerin satışıyla telafi edemeyecekler.

Pousse yaptığı açıklamada "Bu anlaşılmaz bir durum. Yıllardır korumaya çalıştığımız benzin istasyonları için bu son darbe oldu" dedi.