Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Faizi uzun süre yüksek tutacağız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13 seviyesine yükseltme kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ihracat gelirlerinde rublenin payının giderek arttığını vurgulayan Nabiullina, "Son verilere göre, tüm ihracat gelirlerinde rublenin payı yüzde 42 düzeyinde. Gelirlerde dövizin payı azalıyor. Şirketler de elde ettikleri döviz gelirlerinin yüzde 90'ını satmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bugünkü faizi yükseltme kararının, enflasyon risklerindeki artış nedeniyle alındığını aktaran Nabiullina, temmuz ayından bu yana faiz artırımına yönelik atılan adımların, döviz kurunun etkisi de dahil olmak üzere artan enflasyon risklerine bir yanıt olduğunu söyledi.

Nabiullina, sıkı mali politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle faizi yükselttik ve enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilir olduğuna ikna olana kadar uzun bir süre yüksek seviyelerde tutacağız." ifadesini kullandı.

Rublenin değer kazanması için idari tedbirlerden yana olmadıklarına işaret eden Nabiullina, "Döviz kurunu ekonomik tedbirlerle etkilemeliyiz. Ekonomik önlemler, 'ruble tasarruflarının çekiciliğini artırmak, şirketlerin fazladan kredi almak yerine vergi ve maaş gibi cari giderlerini karşılamak için gelirlerini kullanmaya teşvik edilmesi' anlamına geliyor" dedi.